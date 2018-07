Europa League: la Fiorita è pronta per la sfida allo Spartaks Jurmala

Si gioca questa sera alle 18 le 17 a San Marino . Per le ultimissime ci colleghiamo con Riga dove c’è il nostro inviato Lorenzo Giardi

Detta anche la Parigi del Baltico, città cosmopolita, ha davvero diversi motivi per essere visitata . Tra questi la più ricca architettura Art Nouveau. Inoltre, risulta essere la “città dei musei” avendone oltre 50. Riga è apertissima all’esterno offre grande ospitalità, non è un segreto nemmeno l’ammiccante vita notturna che non ha nulla da invidiare alle grandi capitali europee.



Questa mattina La Fiorita ha svolto una seduta di scarico in palestra poi la riunione tecnica dove Procopio ha spiegato le difficoltà che possono creare gli avversari mostrando gli highlight del recente incontro di Champions giocato in casa dai lettoni contro la Stella Rossa di Belgrado.



Adottano un 4-1-4-1, ma è solo un modulo iniziale che durante l’incontro può trasformarsi. Come la maggior parte delle squadre dell’Europa dell’Est sfruttano la fisicità e cercano di aprire la scatola grazie alle palle inattive . Difetto? Lasciano giocare. Ed è qui sul loro punto debole che la Fiorita deve provare non solo a difendere, ma anche proporre giocate in verticale per provare a creare scompiglio.



Si gioca questa sera alle 18 in Lettonia, le 17 a San Marino.