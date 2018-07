LIVESCORE: Spartaks Jurmala - La Fiorita

67' - Sostituzione per La Fiorita: fuori Mezzadri, dentro D'Addario

66' - GOL DELLO SPARTAKS JURMALA: anche sfortunata La Fiorita. Smith solo davanti a Vivan calcia contro il portiere ma la palla carambola contro il petto dello stesso Smith e termina in porta per il 5-0 dello Spartaks. Lezione severa per gli uomini di Procopio.

64' - GOL DELLO SPARTAKS JURMALA: Calcio d'angolo, Vivan non trattiene il pallone, forse anche per un fallo e Slampe fa 4-0 per i lettoni.

63' - Da calcio d'angolo, ci prova Kosoric con un una palombella di testa che Vivan rimette in corner. Nella stessa azione Olivi viene ammonito per una trattenuta.

60' - Righini ammonito

56' - Trema ancora La Fiorita: Kobzar è scatenato sulla fascia, cross per Vitor Faiska che di testa centra la traversa

55' - Oltre al secondo cambio arriva anche la seconda ammonizione per i lettoni. Maleev finisce sul taccuino dei cattivi per un fallo su Andy Selva

53' - Secondo cambio per lo Spartaks: esce Aguirre, entra Korzans

51' - Calcio di punizione da posizione defilata di Kobzar, Andy Selva riesce a sventare il pericolo in estirada concedendo solo un calcio d'angolo.

45' - Le due squadre rientrano in campo con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione. Ricordiamo che lo Spartaks sta conducendo per 3-0 su La Fiorita con la doppietta di Kobzar e il gran gol di Maleev.

INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO

46' - Squadre negli spogliatoi. Termina il primo tempo: Spartaks Jurmala 3 - 0 La Fiorita

46' - Selva conclude in porta, ma Nerugals blocca senza problemi

45' - Un minuto di recupero

42' - Arriva il giallo anche per il capitano Andy Selva, reo di aver alzato troppo il braccio su Oss.

37' - Uno scatenato Kobzar scappa in velocità a Gasperoni sulla sinistra e mette in mezzo per Aguirre che non ci arriva per un soffio

36' - Potenziale occasione per La Fiorita: i gialloblu se ne vanno bene in mezzo al campo ma Amati sbaglia l'ultimo e decisivo passaggio che avrebbe messo il proprio compagno davanti a Nerugals

31' - Primo calcio d'angolo guadagnato da La Fiorita che, però, si conclude con un nulla di fatto

26' - GOL DELLO SPARTAKS JURMALA: Kobzar riceve palla spalle alla porta all'interno dell'area, si gira, finta la conclusione più volte prima di battere con il mancino Vivan per la terza volta in poco meno di mezz'ora. 3-0 per lo Spartaks che mette già una seria ipoteca sulla sfida.

23' - La Fiorita troppo passiva. La squadra di Gianluca Procopio fatica ad uscire palla al piede per il pressing aggressivo dei giocatori dello Spartaks che recuperano palla molto alti per poi cercare di rendersi pericolosi il prima possibile

20'- GOL DELLO SPARTAKS JURMALA: 2-0 per la squadra lettone. Maleev trova un gol da antologia, conclusione dai 30 metri che termina sotto il sette. Vivan non può farci nulla.

17' - Arriva già la prima sostituzione, forzata: lo stesso Davydov è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto Smith

14' - Ammonito per simulazione Davydov, primo cartellino giallo del match

6'- GOL DELLO SPARTARKS JURMALA: cambia già il punteggio, 1-0 per i lettoni. Imbucata centrale con Maleev che appoggia al centro per il numero 99 Kobzar che non ha problemi ad insaccare a porta sguarnita. Avvio choc per la squadra di Procopio.

1' - Inizia la partita.



Queste le formazioni in campo:

SPARTAKS JURMALA (4-3-3): Nerugals; Freimanis, Kosoric, Oss, Slampe; Davydov, Maleev, Vitor Faiska; Dmitriev, Aguirre, Kobzar

A disp.: Melecis, Vardanjans, Vlsnakovs, Stuglis, Korzans, Smith, Mihadjuks

All. Aleskander Grishin



LA FIORITA (4-5-1): Vivan; Gasperoni, Olivi, Di Maio, Mezzadri; Hirsch, Tommasi, Righini, Amati, Rinaldi; Selva

A disp.: Stimac, Loiodice, D'Addario, Castellazzi, Michelotti, Pancotti, Guidi

All. Gianluca Procopio



Arbitro: Vitali Meshkov (RUS)

Assistenti: Demeshko (RUS), Bogach (RUS)

Quarto uomo: Sukhoi (RUS)



Torna in campo La Fiorita dopo la sconfitta in Champions League per mano del Lincoln Red nel mini-girone giocato a Gibilterra.

Tra qualche minuto inizierà il match valido per il secondo turno preliminare di UEFA Europa League tra la squadra di Montegiardino e i lettoni dello Spartaks Jurmala.

Calcio d'inizio alle ore 18 locali, 17 a San Marino.