Europa League: Spartaks - La Fiorita 6-0

Lo Spartaks non dà scampo ad una Fiorita stanca.

Le difficoltà si materializzano quasi subito come era già accaduto un mese fa in champions. Non sono trascorsi nemmeno sei minuti quando l’azione si sviluppa a destra, la sfera attraversa tutta l’area di rigore arriva sul secondo palo dove Kobzar la spinge dentro indisturbato. Primo sfregio per una Fiorita comunque capace di collezionare 7 calcio d’angolo.

Il raddoppio non è responsabilità di nessuno. Vanno fatti solo gli applausi a Maleev per una conclusione capolavoro.

Quando aumentano ulteriormente le proporzioni e siamo solo al 25esimo con la doppietta di Kobzar la preoccupazione aumenta perché la Fiorita non ne ha.

Dalla mezz’ora in poi qualcosa di gialloblù in area avversaria i vede. Sulla punizione di Amati, Rinaldi rimette in mezzo, occasione più potenziale che altro. Andy Selva prende falli in quantità industriale e va anche alla conclusione se pur debole.



Ripresa c’è la traversa di Smith, prima della nuova grandinata. Slampe, sfrutta una respinta corta susseguente a corner per il poker. Smith un rimpallo favorevole per il pokerissimo, e Stuglis la forza gravitazionale per chiudere il Set .

Al club di Montegiardino gli applausi per un’estate interminabile che potrebbe anche culminare con il Triplete: coppa e campionato in bacheca in attesa della Supercoppa di Lega.

Allo stadio Skola di Riga, Spartaks Jurmala batte Fiorita 6-0



Da Riga l'inviato Lorenzo Giardi