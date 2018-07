La Fiorita: giovedì ultima per Procopio, arriva Alberto Manca

Europa League: La Fiorita vuole chiudere con dignità un'estate interminabile.

Senza assilli di risultato La Fiorita prepara il match di ritorno con lo Spartaks Jurmala, i lettoni sono già sicuri di disputare il terzo turno di Europa League. Ha già salutato tutti il capitano Andy Selva, verosimilmente sarà l'ultima partita con La Fiorita anche per Gianluca Procopio. L'ex tecnico delle giovanili del Santarcangelo al suo primo anno da allenatore del club di Montegiardino ha centrato l'accoppiata Coppa – Campionato, ma la sua intenzione è quella di misurarsi con il calcio di primo piano. Procopio, non sminuisce la sua avventura nel campionato sammarinese, tuttavia, pur riconoscente a chi gli ha dato questa grande opportunità, la sua avventura alla Fiorita pare al capolinea. Il Direttore Sportivo Gian Luca Bollini si è già cautelato con il ritorno sulla panchina gialloblu di una vecchia conoscenza del calcio sammarinese come Alberto Manca. Procopio deve preparare al meglio e con dignità il ritorno di giovedi al Morgagni di Forlì con i lettoni che probabilmente verranno in Italia con le seconde linee, e non poteva parlare del suo futuro a Riga, con tutta probabilità saluterà dopo l'incontro di giovedi. Da sciogliere anche il nodo Roberto Di Maio. Il centrale sta aspettando una chiamata dal San Marino che potrebbe confermarlo come bandiera e capitano della squadra biancoazzurra. Non è l'unica opportunità per Di Maio che non dispiace nemmeno al Forlì. Se così non fosse chiuderà la sua carriera proprio con la maglia della Fiorita. Intanto quella di giovedi 2 agosto (ritorno con lo Spartaks Jurmala) è una data che non passerà in secondo piano. Sarà infatti la prima da Presidente per Roberto Bollini in carica ufficialmente da domani.



L.G