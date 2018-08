La Fiorita, Loiodice: "Spartaks squadra forte ma cercheremo di chiudere in bellezza la campagna europea"

Il centrocampista de La Fiorita, Simone Loiodice, ha parlato prima della sfida di ritorno che vedrà impegnati i gialloblu contro i lettoni dello Spartaks Jurmala.

Il risultato dell'andata, 6-0 in favore dei Campioni di Lettonia, rende il match del "Tullo Morgagni" di Forlì poco più che una formalità ma Loiodice, come tutti i suoi compagni, vogliono dare il massimo per cercare quantomeno un gol e lasciare l'Europa League nel migliore dei modi.