La Virtus vuole mettersi alle spalle il passato e riparte dai giovani

Ieri sera la Virtus Acquaviva ha presentato le proprie squadre di calcio a 11 e di futsal.

Per i neroverdi sarà una sorta di nuovo inizio, visto lo scandalo scommesse che poco più di una anno fa ha coinvolto alcuni tesserati della società, anche per questo sono tanti i volti nuovi arrivati in squadra, con molti giovani e diversi sammarinesi.

L'obiettivo dichiarato è entrare nei playoff, anche grazie alla nuova formula che qualificherà otto società anzichè sei.

A breve verrà presentato anche "Weare Virtus", una serie di iniziative benefiche e progetti sociali che coinvolgeranno giocatori e dirigenti.



sp.t.