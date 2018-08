San Marino al lavoro a Castiglione, Cevoli: "Spero di ritagliarmi il giusto spazio"

Ha traslocato a Castiglione perchè il contenzioso con la Federazione Sammarinese è sfociato nella necessità di una soluzione fuori confine. Ed è appunto una Castiglione di Ravenna orfana ormai di una Ribelle che si è unita al Del Duca a diventare il nuovo quartier generale dei biancazzurri. Allenamenti e partite interne, tutto qui allo Sbrighi che ritrova così la serie D a due anni dall'ultima partita. Il nuovo corso del club del Presidente Luca Mancini è affidato ad Antonio Aiello. Il gruppo è già numericamente folto, ma andrà poi scremato e completato con alcuni over di spessore. Tra i pochi reduci dalla stagione scorsa c'è Michele Cevoli, figlio d'arte, che ha sposato il biancazzurro per il quale potrà essere la stagione del salto in alto.