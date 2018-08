Femminile: contro l'Olimpia Forlì il debutto stagionale dell'Academy

In Coppa Italia, la squadra di Alain Conte debutterà in trasferta. Nel girone anche il Riccione.

Il Dipartimento Calcio Femminile ha ufficializzato il calendario della prossima Coppa Italia femminile di serie C. Le squadre sono state divise in minigironi da tre squadre. La San Marino Academy debutterà in trasferta sul campo dell'Olimpia Forlì domenica 9 settembre. Nel girone con le Titane anche il Riccione. Riposa nel secondo turno, in programma il 16 settembre, la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha giocato in trasferta. La 3' e ultima giornata si disputa il 23 settembre. Le vincenti partecipano agli ottavi organizzati in gare uniche ad eliminazione diretta in programma l’8 dicembre. I quarti di finale e le semifinali sono previsti con la formula delle partite d'andata e ritorno in programma rispettivamente il 23 febbraio e il 13 marzo, il 30 marzo e il 17 aprile sempre alle ore 15.00. La finale è fissata per il 4 maggio.



Elia Gorini





ECCO IL PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA DI SERIE C



T1) Atletico Oristano-Caprera. Riposa Sassari Torres

T2) S. Egidio-Ludos. Riposa: New Team S. Marco Argentano

T3) Apulia Trani-Salento Women Soccer. Riposa: Potenza

T4) Napoli-Aprilia Racing. Riposa: Vapa Virtus Napoli

T5) Chieti-Real Bellante. Riposa: Pescara

T6) Grifone Gialloverde-Jesina. Riposa: Grifo Perugia

T7) S. Paolo-Imolese. Riposa: Bologna

T8) Olimpia Forlì-San Marino Academy. Riposa: Riccione

T9) Spezia-Libertas. Riposa: Città di Pontedera

T10) Campomorone Lady-Novese. Riposa: Superba

T11) Juventus Torino-Voluntas Osio. Riposa: Romagnano

T12) S. Bernardo Luserna-Torino. Riposa: Pinerolo

T13) Azalee-Fiammamonza. Riposa: Como

T14) Riozzese-Vicenza. Riposa: Real Meda

T15) Permac Vittorio Veneto-Venezia. Riposa: Padova

T16) Trento Clarentia-Unterland Damen. Riposa: Brixen Obi