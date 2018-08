FSGC: Pietro Rossi e Andy Selva per le Nazionali giovanili

La FSGC ha ufficializzato i nomi dei ct delle nazionali giovanili under 19 e under 17. Pietro Rossi è stato confermato sulla panchina dell'under 19, mentre Andy Selva è il nuovo ct dell'under 17. I nuovi ct saranno presentati venerdì alla Casa del Calcio. La nazionale under 17 esordirà in amichevole il prossimo 16 agosto in due amichevoli ravvicinate in Liechtenstein.



