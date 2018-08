Italia U20 - San Marino: ecco i convocati di Franco Varrella

In vista della prima amichevole della Nazionale di San Marino in preparazione al debutto ufficiale nella Nations League, il ct Franco Varrella ha convocato 24 giocatori. La partita è in programma allo Stadio Santa Monica di Misano Adriatico mercoledì 8 agosto alle ore 18:00 contro l'Italia under 20 di Paolo Nicolato



Ecco l'elenco:



Simoncini Aldo

Cesarini Davide

Palazzi Mirko

Brolli Cristian

Vitaioli Fabio

Simoncini Davide

Vitaioli Matteo

Gasperoni Alex

Tamagnini Andrea

Battistini Michael

Tomassini Fabio Ramòn

Benedettini Simone

Della Valle Alex

Biordi Juri

Lunadei Lorenzo

Cevoli Michele

Giardi Mattia

Angelini Nicolò

Censoni Luca

Hirsch Adolfo Josè

Grandoni Andrea

Tosi Luca

Zavoli Matteo

Berardi Filippo