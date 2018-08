Italia U20 batte San Marino 4-0

Si chiude con un ko per 4-0 l'amichevole della Nazionale di San Marino contro l'Italia U20. Azzurri che sbloccano la sfida con un calcio di rigore di Gori al 27. In chiusura di tempo il raddoppio con un gran gol di Colpani. Il giocatore dell'Atalanta firma il 3-0 e la doppietta personale nel secondo tempo al 18'. Il definitivo 4-0 al 85' di Valeau. In tribuna anche Arrigo Sacchi per seguire la partita.



Elia Gorini