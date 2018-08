FSGC: presentati i ct delle Nazionali giovanili

Pietro Rossi confermato ct dell'under 19, Andy Selva è il nuovo ct dell'under 17.

Le nazionali giovanili ripartono nel nuovo biennio internazionale. Confermato Pietro Rossi, che bene aveva fatto nelle ultime qualificazioni. L'under 19 giocherà contro Svezia, Scozia e Galles il minigirone di qualificazione.



La novità è quella di Andy Selva, che lasciato il calcio giocato, ha subito accettato la proposta del direttore tecnico Massimo Bonini per guidare l'under 17. La Nazionale scenderà in campo già la prossima settimana in una doppia amichevole contro i parità del Liechtenstein.



Nel video le interviste con Pietro Rossi (ct San Marino U19) e Andy Selva (ct San Marino U17).