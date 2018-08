Domagnano: con Protti è un ritorno al futuro

La società ha annunciato l'acquisto di Giovanni Rossi, difensore che l'anno scorso ha giocato in serie C a Ravenna

Continuano a svelarsi le squadre del campionato sammarinese: ieri è stata la volta del Domagnano che, dopo aver ottenuto l'anno scorso l'accesso ai playoff sia in campionato che in coppa Titano, riparte con l'obiettivo di migliorarsi ancora. Pochi mesi fa la stagione dei lupi si concluse in maniera rocambolesca contro il Tre Penne: un 6-4 che sarà ricordato come una delle partite più pazze nella storia del campionato sammarinese. La certezza è Nicolò Angelini, dopo i 19 gol della passata stagione sarà ancora lui l'ariete dei gialloblù. La società si è mossa bene anche in sede di mercato: notizia di ieri l'acquisto di Giovanni Rossi, difensore mancino che l'anno scorso ha indossato la maglia del Ravenna in serie C. In panchina invece ecco la faccia conosciuta di Cristian Protti che torna al Domagnano dopo un anno di assenza. L'allenatore, che si ripresenta in un ambiente che conosce benissimo, non nasconde una certa ambizione.

Parallelamente si ricomincia a sudare anche per quel che riguarda la squadra di futsal: diversi volti nuovi che abbassano l'età media della squadra e anche qui una sorta di novità in panchina: dopo aver guidato la squadra nelle ultime partite della scorsa stagione Manuel Mussoni abbandona ufficialmente gli scarpini e si appresta a iniziare il primo campionato come allenatore della squadra nella quale fino a pochi mesi fa giocava.