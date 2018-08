Davide Simoncini: "Contro l'Italia U20 un test importante"

Nicolò Angelini: "Sono molto felice di questa convocazione, è il massimo per un giocatore".

In settimana la prima uscita della nazionale di Franco Varrella contro l'Italia Under 20.



E' arrivato un ko per 4-0, con i biancoazzurri che hanno giocato una buona prima parte di gara come conferma il capitano Davide Simoncini. Occasione speciale per Nicolò Angelini, il vincitore del Pallone di Cristallo 2018, rende ancora più bella a sua stagione con la convocazione in nazionale maggiore.



Elia Gorini