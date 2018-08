Il Domagnano riparte con ambizione

Il Domagnano è pronto per la nuova stagione: gran parte del gruppo dello scorso anno è stata confermata e chi è andato via è stato rimpiazzato. L'ultimo arrivato è Giovanni Rossi, giocatore d'esperienza e con un curriculum di tutto rispetto, avendo giocato l'ultima stagione tra i professionisti con la maglia del Ravenna. La punta di diamante sarà ancora il bomber Nicolò Angelini, neo vincitore del pallone di cristallo grazie ai 19 gol segnati l'anno scorso, premio che gli ha permesso di entrare nei convocati del CT Varrella per gli allenamenti della nazionale in preparazione alla Nations League che inizierà a settembre. Il presidente dei giallorossi Fabiano Piscaglia è convinto della bontà del lavoro estivo svolto dalla società e ha chiaro in mente l'obiettivo da centrare:



Nel servizio l'intervista al Presidente del Domagnano Fabiano Piscaglia