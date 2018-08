Il Cesena batte 2 a 0 la Nazionale Sammarinese

Infortunati Matteo Vitaioli e Davide Cesarini.

A causa del maltempo il direttore di gara ha fischiato l’inizio del l’amichevole tra il Cesena e la Nazionale sammarinese con qualche minuto di anticipo. Varrella si affida al collaudato 5-4-1 con Matteo Vitaioli unica punta.



Per l’attaccante solo 10 minuti in campo, costretto ad uscire per infortunio, al suo posto Angelini. La gara, nel primo tempo decisamente equilibrata, viene sbloccata da Danilo Alessandro su calcio di punizione dal limite. Cesarini, pochi minuti dopo su azione susseguente ad angolo va vicino al pareggio.



Nel finale di frazione, Varrella è costretto al secondo cambio per infortunio: dentro Fabio Vitaioli per Cesarini.

È la Nazionale di San Marino a partire meglio nella ripresa, trovando subito una buona verticalizzazione in area dove Angelini – abile ad orientare il primo controllo sul mancino – batte subito a rete incassando gli applausi del pubblico, ma senza trovare il bersaglio grosso. Tre i cambi di Varrella ad inizio secondo tempo, con Golinucci, Biordi e Hirsch in campo e girandola di sostituzioni anche per i bianconeri che si rendono pericolosi con Andreoli che deve però inchinarsi al doppio, monumentale intervento di Zavoli che prima si lancia in

contro tempo sul tuffo di testa dell’esterno cesenate e poi concede il bis sulla ribattuta a botta sicura dello stesso Andreoli.

Al minuto 79, il gol del definitivo 2 a 0 con Ricciardo.