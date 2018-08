Davide Colonna al Forlì

Il portiere sammarinese lascia la Virtus Francavilla ed approda in Romagna

La società biancorossa ha ottenuto in prestito il giovane calciatore per sostituire l'infortunato Pavan. Per Davide Colonna, appena 18 anni e già nel giro delle Nazionali Sammarinesi, comincia una nuova avventura nel campionato di serie D.