Amichevole: il Cesena con un goal per tempo piega la Nazionale di Varrella

Il Cesena conoscerà il girone di competenza lunedì 20 agosto. La Nazionale di Varrella potrebbe giocare altre due amichevoli prima dell'esordio in Nations League in Bielorussia l'8 settembre

Qualche piccolo passettino avanti si è visto. E' piaciuto l'atteggiamento della Nazionale di Franco Varrella, dinamica e ordinata. Davanti ad un Cesena ancora in rodaggio e incompleto, il Direttore Sportivo Alfio Pellicccioni sta lavorando per perfezionare la rosa, la Nazionale ha offerto una prestazione guardinga e attenta.



Poche le occasioni concesse soprattutto nel primo tempo dove il goal per i romagnoli, supportati dal solito caloroso pubblico, arriva solo da palla inattiva. Danilo Alessandro scarica sotto l'incrocio dei pali, dove Zavoli sfiora ma non ci arriva. Immediata la replica con angolo battuto velocemente e sfera che arriva tra i piedi di Cesarini, la conclusione del difensore non inquadra lo specchio della porta. Varrella, è costretto a fare due cambi nei primi 45 minuti: Angelini per Matteo Vitaioli dopo pochi minuti, e nel finale di frazione fuori Cesarini al suo posto Fabio Vitaioli. Entrambi non preoccupano.



Nella ripresa girandola di sostituzioni con le due squadre trasformate. Applausi scroscianti da parte del pubblico bianconero per l'ingresso di Davide Biondini. Il centrocampista 35enne, lo scorso anno in A con la maglia del Sassuolo, sembrava vicinissimo a lasciare il calcio, solo la chiamata della sua Cesena poteva fargli cambiare idea, e così è stato. Nel finale il raddoppio della formazione di Bebbe Angelini con Ricciardo. Il Cesena conoscerà il girone dove verrà inserito lunedì 20 agosto. La Nazionale - sostiene Varrella - potrebbe affrontare ancora una o due amichevoli prima dell'esordio in Nations League a Minsk Bielorussia il prossimo 8 settembre.



L.G