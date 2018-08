La Fiorita: comincia il nuovo corso, societario e tecnico

Ufficializzato Alberto Manca nuovo tecnico

Il 2 agosto scorso l'ultimo impegno internazionale di una estate lunghissima per i gialloblu. Mai prima d'ora un club sammarinese aveva affrontato Champions ed Europa League (totale 3 incontri) nel giro di 25 giorni. Un dispendio di energie enorme che si rischia di pagare a caro prezzo nella stagione successiva. Ecco perchè a differenza degli altri club sammarinesi, La Fiorita ha deciso di cominciare gli allenamenti non prima del 4 settembre, nonostante il 15 sia in programma la finale di Supercoppa di Lega con il Tre Penne. Alla guida della Fiorita, come ampiamente anticipato da San Marino RTV, torna Alberto Manca. Il tecnico riminese ha trionfato in campionato con la società giallo/blu nella stagione 2013/2014. Con Manca, il vice Roberto Novembrini, e il preparatore dei portieri Loris Martinini che prende il posto di Gian Carlo Bellucci che ha lasciato per motivi personali. La società ha deciso di allargare ulteriormente l'organico con una nuova figura quella di Team Manager, ruolo affidato all'ex Direttore Sportivo di Murata e Libertas Denis Casadei. La società. Roberto Bollini nuovo Presidente in sostituzione del dimissionario Alan Gasperoni, vice Silvano Mularoni, resta saldo nel ruolo di Direttore Generale Paolo Zanotti. Segretario Generale e responsabile del settore Futsal Michele Della Valle. Il confermatissimo Direttore Sportivo Gianluca Bollini sta ultimando la rosa. Alessandro Chiurato un passato tra Serie C e D nuovo attaccante. Inizierà più avanti, rientra da un infortunio, la sua avventura in giallo/blu anche Thomas Manfredini. In prestito dal Tre Penne Michele Zanotti già alla Fiorita alcune stagioni fa. Presto vestirà la maglia della Fiorita anche l'americano con passaporto sammarinese, Vincent Vultaggio, per lui alcuni gettoni di presenza in Nazionale Under 21. Fiorita con diversi top player: Roberto Di Maio lascia il calcio semi professionistico e accetta di giocare solo il campionato sammarinese. Rientra in rosa l'argentino Adrian Ricchiuti che non aveva disputato le Coppe Europee. Cominciano anche i problemi per lo stop al doppio tesseramento: La Fiorita aveva praticamente ceduto il classe 2000 Pancotti alla Savignanese in Serie D, ma proprio per i nuovi regolamenti il passaggio alla Savignanese non potrà avvenire prima di dicembre



L.G