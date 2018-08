Nazionale U17, Andy Selva: "C'è da lavorare molto, ma i ragazzi sono propensi"

L'ex capitano della Nazionale ha fatto il suo esordio da CT con la trasferta in Liechtenstein, dove nella doppia sfida coi padroni di casa sono arrivati un ko e un pari.

Dopo la trasferta in Liechtenstein, nella quale sono arrivati un ko per 4-2 e un pari per 1-1, la Nazionale U17 del neo CT Andy Selva è tornata ad allenarsi sul Titano. Per l'ex capitano della Nazionale, fresco di ritiro dal calcio giocato, è stata la prima uscita da commissario tecnico. Da un lato c'è la consapevolezza di dover crescere, dall'altra c'è la soddisfazione per quanto di buono visto nella doppia sfida amichevole. "C'è da lavorare tanto ma i ragazzi sono propensi al lavoro - dice Selva - in Liechtenstein dopo le prime difficoltà hanno reagito. Nella prima partita abbiamo segnato due gol, dominato nella loro metà campo e creato tante occasioni, con un rigore non dato. Nella seconda invece meritavamo di stravincere".