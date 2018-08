Fsgc: pieno sostegno alla candidatura del presidente Čeferin

In vista dell'ormai prossimo Congresso della Uefa che si terrà a Roma il 7 febbraio del prossimo anno, anche la Federcalcio di San Marino, come la Figc, conferma "il pieno sostegno e massimo supporto alla candidatura dell'attuale presidente Aleksander Čeferin". Lo riporta una nota che sottolinea di voler sposare "la linea della continuità al vertice del massimo organismo calcistico continentale". "Le politiche sportive avviate dall'Esecutivo Uefa presieduto da Čeferin - commenta il presidente Fsgc Marco Tura - si sono dimostrate lungimiranti, innovative ed efficaci, generando rinnovato interesse attorno al gioco più bello del mondo. Il tutto riuscendo a conciliare le esigenze delle grandi federazioni e di quelle più piccole, come l'innovativa Nations League sta a dimostrare".