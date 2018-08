Nazionale di San Marino, domani l'amichevole contro il Ravenna FC

Continua la preparazione della Nazionale sammarinese in vista del debutto in Nations League l'8 settembre, a Minsk, contro la Bielorussia. Dopo i due test contro l'Italia Under 20 e il Cesena FC, il CT Varrella ed i suoi ragazzi saranno impegnati domani in un'altra amichevole contro il Ravenna, fresco della promozione in Serie C.

Al netto di qualche assenza dovuta ad impegni di lavoro, sono 20 i giocatori convocati dal CT per la gara che si disputerà a Lido Adriano, con calcio d'inizio alle ore 17.30.