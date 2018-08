Ravenna-Nazionale San Marino 3-1

Nel primo tempo segnano Lelj e Nocciolini, mentre nella ripresa arriva l'autorete di Biordi e il finale a tinte biancazzurre: Rinaldi segna di testa su corner di Enrico Golinucci, poi Simone Benedettini para un rigore a Raffini.

Ko, sì, ma con gol a referto. Nell'amichevole di Lido Adriano, la Nazionale di San Marino cede 3-1 al Ravenna, godendosi un finale ricco di soddisfazioni. All'88° Rinaldi incorna l'angolo di Enrico Golinucci per il gol della bandiera, mentre 1' dopo Simone Benedettini - subentrato a Simoncini - si prende il lusso di respingere il rigore di Raffini, atterrato in area da Palazzi.



Il duplice exploit arriva comunque a risultato già acquisito, visto che i giallorossi avevano già segnato tutti e tre i loro gol. Due dei quali nel primo tempo, nell'arco di 3': Al 22° Lelj scarica in rete di sinistro dopo una respinta, dopodiché Nocciolini raddoppia su punizione. Quindi, al 62°, l'autorete di Biordi, centrato dalla respinta sulla linea di Manuel Battistini in seguito a una doppia occasione di Pellizzari. Per il Ravenna anche un palo, colpito da Papa.



Formazioni iniziali:



San Marino (4-5-1): A. Simoncini; Ma. Battistini, Biordi, Palazzi, D. Simoncini, Grandoni; Tomassini, Giardi, Lunadei, Rinaldi; Hirsh.



Ravenna (4-3-3): Venturi; Eleuteri, Lelj, Boccaccini, Barzaghi; Jidayi, Maleh, Selleri; Galuppini, Magrassi, Nocciolini