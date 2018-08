La Libertas festeggia 90 anni

Sabato 1 settembre si celebrerà il 90° Anniversario della società sportiva di Borgo Maggiore

Appuntamento sabato 1 settembre, in Piazza Mercatale, con inizio alle 18.30 e alla presenza delle Autorità istituzionali e sportive sammarinesi. Il Presidente della Libertas, Massimo Ghiotti, ripercorrerà gli aspetti più salienti della vita sportiva e sociale della società granata, ricordando le tante attività, in particolare quella calcistica, che la stessa ha portato avanti, grazie ai tanti Presidenti e Dirigenti che si sono succeduti e che con passione e dedizione si sono impegnati in questi 90 anni di vita. Sempre nella giornata di sabato, presso il Campo Sportivo di Fiorentino, si svolgerà con inizio alle 16, il quadrangolare di calcio giovanile, denominato “Torneo dei 90 anni Libertas”. Per l’occasione il Consiglio Direttivo ha aperto al pubblico, con il Patrocinio della Giunta di Castello, in alcune sale della giunta, dal 26 agosto al 4 settembre, una mostra/museo con l’esposizione dei tanti Trofei vinti, delle fotografie in ricordo dei momenti calcistici e dei cimeli delle diverse iniziative anche di carattere sociale che la società ha organizzato in tanti anni. Sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente alle Autorità Istituzionali e Sportive, ai Soci, ai sostenitori, agli ex Dirigenti ed ex Atleti lo Staff Tecnico e la rosa dei giocatori che parteciperà nella prossima stagione calcistica 2018/2019, al “Campionato Sammarinese” ed alla “Coppa Titano”.