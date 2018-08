Futsal Champions League: Murata in Lituania, oggi sfida l'Hovocubo

Alle 16:30 (15:30 a San Marino) i bianconeri scendono in campo per la prima gara del girone preliminare. L'avversario è olandese e, sulla carta, è il favorito per il passaggio del turno.

In questi casi di solito si parla di avventura, e nel caso del Murata futsal, alla sua prima nelle coppe europee, il lunedì di viaggio verso la Lituania giustifica il termine. Un tour europeo durato più di mezza giornata, con tappe intermedie a Bologna e Francoforte. Ad accogliere i bianconeri sul Baltico è il raccolto – e singolare – aeroporto di Vilnius, che con le sue colonne in finto stile antico e la sua facciata bianca può sembrare un po’ tutto, ma non certo una stazione del cielo. Viaggio avventuroso e divisa da trasferta in linea col tutto, un mimetico che fa un po’ esploratore e tanto guerriero. Dall’alba di Murata al tramonto di Kaunas, dove alloggia la squadra.



Per giocare – e per l’allenamento di stamattina - si va invece all’Arena di Jonava, teatro del Girone F del turno preliminare della Futsal Champions League. Pure in questo caso si tratta di una prima, visto che fino all'anno scorso si chiamava Uefa Futsal Cup. E aveva una formula più agevole per le sammarinesi, come sottolinea l’attaccante Danilo Busignani, che nel vecchio format ci ha giocato e fatto risultato col Tre Fiori: "Ora è più difficile perché col nuovo sorteggio non possiamo ritrovarci nel girone con squadre di quarta fascia, quelle del nostro livello. Comunque quest'estate ci siamo allenati bene e abbiamo fatto buoni risultati nelle amichevoli, anche se abbiamo qualche lacuna difensiva".



A contendere al Murata l’unico gettone per il main round sono gli inglesi del Reading, i padroni di casa del Vytis e gli olandesi dell’Hovocubo. Si comincia alle 16:30 di oggi - 15:30 a San Marino - da questi ultimi, sulla carta i più forti della compagnia.



Le novità nei 13 in lista sono Alex Mattioli, preso dalla Fiorita, e Andrea Franciosi, in prestito per la coppa dal Fiorentino. Fiorentino che sarà anche la prossima squadra di due delle colonne bianconere, il già citato Busignani e il portiere Protti, per i quali dunque la Champions sarà l’ultima passerella con la maglia del Murata.



Dall'inviato a Kaunas,

Riccardo Marchetti



Nel servizio le parole di Danilo Busignani, attaccante del Murata.