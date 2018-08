Calcio Scommesse: ecco i nuovi deferimenti

14 i nomi interessati, 3 di questi sono stati deferiti per illecito sportivo. 2 le società coinvolte per responsabilità diretta, 4 per responsabilità oggettiva

Sono 14 i deferiti dal Procuratore Federale Angela De Michele. Alessandro Cuttone, Manuel Muccini e il Direttore Sportivo della Folgore Gabriele Muratori hanno ricevuto l'accusa di illecito sportivo. Alessandro Cuttone attualmente non tesserato, deferito per avere prima della partita di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14 marzo 2017 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro. Stesse motivazioni per Manuel Muccini centrocampista della Folgore violazione articolo 6 ma in questo caso per l'alterazione – si legge- della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9 marzo 2016. Accusato di illecito articolo 6 comma 1 anche il Direttore Sportivo della Folgore Gabriele Muratori sempre per l'incontro di Coppa Titano San Giovanni – Folgore.



Posizioni meno pesanti per gli altri 11 nomi che risultano deferiti per aver effettuato scommesse sul campionato sammarinese, campionati italiani, competizioni internazionali, o per la violazione dell'articolo 5 comma 2 che riguarda l'omessa denuncia. Tra questi risultano i calciatori all'epoca dei fatti: Francesco Perrotta, Simone Montanari, Riccardo Aluigi, Davide Vagnetti, Dalibor Riccardi, Armando Aruci, Gemino Gozi, Alessio Cangini. L'allenatore Nicola Berardi e i Presidenti di società Alan Gasperoni e Renato Capellini. 2 le società deferite per responsabilità diretta, La Fiorita e la Folgore mentre Pennarossa, Tre Penne, Virtus e Juvenes/Dogana per responsabilità oggettiva. Vanno fatte distinzioni anche su chi ha effettuato scommesse solo sui campionati esterni e coloro che lo hanno fatto sul campionato interno. Seguiranno aggiornamenti.



Lorenzo Giardi