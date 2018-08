Fsgc: presentata la stagione calcistica del Titano

Si alza il sipario sulle tre maggiori competizioni del nostro calcio. Ieri sera al Teatro Titano, la presentazione della stagione. Prima giornata di campionato al via venerdì 21 dove il big match è Faetano-Fiorita



Avvio in musica con l’inno composto dal maestro Marco Capicchioni dedicato alle competizioni calcistiche del Titano. Dopodiché spazio al sorteggio, davanti ad una platea composta da ospiti Istituzionali, ambasciatori delle competizioni sammarinesi, oltre ai vertici della FSGC e ai CT di Nazionale maggiore e Under 21.



Poi spazio ai sorteggi, non prima di aver anticipato il nuovo format della Coppa Titano: il Segretario Generale della FSGC Luigi Zafferani e Sereno Uraldi, presenza storica delle panchine sammarinesi hanno via via composto il tabellone iniziale del torneo, che da quest’anno partirà direttamente dagli ottavi di finale, ad eccezione de La Fiorita (detentrice del titolo), che inizierà invece il proprio cammino dal turno successivo.



Spazio anche a un big, come Massimo Bonini sul palco intervistato dal giornalista Palmiro Faetanini



Poi occhi puntati sul campionato, altro torneo che si presenterà ai blocchi di partenza della stagione 2018-2019 profondamente rinnovato rispetto all’edizione precedente. Con il sorteggio di Zafferani e Bryan Gasperoni, giocatore storico della nazionale, delle prime sette giornate del torneo.



Ultimo tema della serata: le Nazionali. Il Ct della Nazionale Under 21 Fabrizio Costantini ha anticipato gli imminenti impegni delle rispettive selezioni, prima del saluto finale del Presidente della FSGC Marco Tura.