Murata-Vytis, il commento di Busignani e di Angelo Casadei

Il pivot: "La miglior partita degli ultimi anni". Il portiere: "grazie a Protti e a tutta la squadra".

L'esperto e l'esordiente, entrambi con un ruolo importante nella buona prova - al di là del ko - fornita dal Murata contro il Vytis. Sono il pivot Daniele Busignani, autore del gol della bandiera, e il portiere Angelo Casadei, chiamato a sostituire lo squalificato Protti e protagonista, nonostante la pochissima esperienza, di un'ottima partita. "Considerando il valore dell'avversario e il parziale di 1-1 del secondo tempo, penso sia stata una delle partite migliori degli ultimi anni - sottolinea Busignani - siamo stati tutti bravi, in particolare Angelo: da esordiente non è facile sostituire Protti. Il gol lo dedico alla mia morosa, perché dico sempre che gliene dedicherò uno ma poi non lo faccio mai".



"All'inizio ero agitato - ammette Casadei - anche perché ho sempre giocato all'aperto: al chiuso è più difficile, il pallone va più veloce. Devo ringraziare il mio super-compagno Protti e tutto il Murata".



Nel video le interviste a Danilo Busignani e Angelo Casadei, pivot e portiere del Murata.