Futsal Champions League, Murata contro il Reading per il terzo posto

Si gioca alle 15:30, ore sammarinesi: nei bianconeri rientra Protti, in dubbio Paoletti e Raffaele Casadei. Inglesi senza l'italo-brasiliano Muraca, squalificato.

Purtroppo, come sempre, per la sammarinese impegnata nelle coppe europee del futsal l’appuntamento più importante – ossia meno proibitivo – arriva alla fine. Quando energia e fisico sono in riserva causa doppia sfida impari in pochi giorni, perché il calendario è studiato apposta per lasciare tutto aperto fino all'ultimo. Così, mentre Hovocubo-Vytis vale il passaggio del turno, il Murata affronta il Reading, pure lui a quota zero e già eliminato. Il match più atteso, perché almeno è lecito sognare. Raffaele Casadei e Paoletti sono acciaccati e in dubbio, in compenso però rientra il portiere Protti, che ha scontato la squalifica. E ad alzare ulteriormente il morale c'è il fresco ricordo dell’ottima prova contro i padroni di casa.



Di fronte ci sarà un Reading inglese nello stemma e latino nell'anima. Tinto anche d’azzurro grazie ai due italobrasiliani Mieli e Muraca, ambedue a segno nel 5-2 subito dall’Hovocubo. Anche qui un passo avanti notevole rispetto al 12-0 incassato dal Vytis, con gli olandesi sempre in controllo del risultato ma a tratti schiacciati nella loro area. Muraca ha preso due gialli e non ci sarà, e visto il peso specifico del giocatore per il Murata è una signora notizia. Il pronostico rimane ampiamente a sfavore, ma la sfida per il terzo posto è lanciata.



Dall'inviato in Lituania,

Riccardo Marchetti



Nel servizio le parole dell'allenatore del Murata, Pier Francesco Capriotti.