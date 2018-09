Libertas: i granata di Borgo Maggiore spengono 90 candeline

Rilanciano le loro ambizioni: “E' ora di tornare a vincere”

Una grande festa per celebrare una storia lunga 90 anni. 4 settembre 1928 il primo club della Repubblica di San Marino nasce proprio all'ombra della “Fratta”, su quel campo ancora denominato “sotto il monte” muove i primi passi la più vecchia società di calcio del Titano. Un po' come il Genoa in Italia, i granata dominano in un lungo ed in largo in quelle stagioni. Dal 1937 al 1961 arrivano 6 affermazioni nell'unico Torneo che all'epoca si disputava a San Marino la “ Coppa Titano” in quel periodo a tutti gli effetti il campionato sammarinese, nato poi ufficialmente nel 1985. Dallo sdoppiamento Campionato – Coppa, la Libertas ha messo in bacheca uno scudetto 1995-1996 e 5 Coppa Titano: 1986-1989-1991-2006 e l'ultima, la più recente nel 2014. Il 19 luglio 2007 allo stadio olimpico di Serravalle, nella prima delle 4 partecipazioni della Libertas in Europa League, arriva il pareggio 1 -1 contro gli irlandesi del Drogheda United, punto più alto mai toccato dalla società, oggi presieduta da Massimo Ghiotti. L'occasione è stata ghiotta anche per ricordare quanto, anche dal punto di vista sociale, hanno saputo fare i diversi direttivi che si sono succeduti: in testa la “mitica” indimenticabile “ festa della birra”. La festa di una grande famiglia alla quale hanno presenziato le istituzioni politiche e sportive dal Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi, al Capitano di Castello di Borgo Maggiore Federico Cavalli, al Presidente del Comitato Olimpico sammarinese Gian Primo Giardi al Presidente della Federazione Gioco Calcio Marco Tura legato in maniera viscerale a Borgo Maggiore per esserci nato e cresciuto. Bella festa; filo conduttore la memoria, con le vecchie glorie, in grandi bomber, ex Presidenti, storici personaggi e peccato per qualche assenza come quella del tecnico più vincente: Pier Luigi Parenti. Ma... c'è un ma. La Libertas, ha grande fame di tornare a vincere; troppo poco un solo scudetto in bacheca dal 1985 ad oggi per una società così ben organizzata e attrezzata. Messaggio arrivato forte è chiaro a tutta la squadra, presentata ufficialmente durante la serata. La torta celebrativa e il brindisi finale ben augurante per il solido futuro di un club storico come la Libertas, chiudono una festa riuscitissima e che resterà ben impressa nella mente dei “borghiggiani”



L.G