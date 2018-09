La Fiorita, ufficiale l'arrivo di Vultaggio a gennaio

L'attaccante americano di passaporto sammarinese, nel giro dell'U21 biancazzurra, sarà sul Titano nei prossimi giorni per sbrigare le pratiche relative alla residenza.

Come già anticipato nei giorni scorsi, Vincent Vultaggio sarà un giocatore della Fiorita. Non da adesso però, perché il club gialloblu, nell'ufficializzare il raggiungimento dell'accordo con l'attaccante, ha specificato che si aggregherà alla squadra a gennaio. Vultaggio, americano di passaporto sammarinese nel giro dell'U21 binacazzurra, sarà in Repubblica nei prossimi giorni per sbrigare le pratiche relative alla residenza.