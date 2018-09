U21, con la Repubblica Ceca un mix di veterani e nuove leve

Nel 4-1-4-1 di Costantini ci saranno almeno un paio di classe 2000. Il ballottaggio principale riguarda gli esterni, con Zafferani, Tomassini e Pancotti in ballo per due maglie.

L'ultimo mesetto di qualificazioni a un Europeo parzialmente casalingo prevede un trittico di partite per l'U21 di San Marino, e si comincia dalla sfida che più soddisfazioni ha dato in questo biennio. Arriva la Repubblica Ceca, che in casa dovette attendere fino al 63° per sbloccarla e che, nel recupero, concesse a D'Addario l'unico gol biancazzurrino di questo girone.



L'attualità parla di un avversario in cerca di punti per agguantare almeno lo spareggio, col mirino puntato su una Croazia distante sei lunghezze. Una squadra col coltello tra i denti dunque, alla quale si opporrà una Nazionale che è un mix tra le colonne del biennio che sta finendo e i probabili protagonisti di quello che verrà. 18 i convocati dal CT Costantini, col portiere del Forlì Colonna costretto al forfait e sostituito all'ultimo da De Angelis, del Rimini.



In questa lista ci sono nomi già nel giro della maggiore e altri freschi di U19, e nel consueto 4-1-4-1 troverà spazio gente di ambedue i gruppi. Per il pacchetto arretrato si pesca dal San Marino Calcio: Simone Benedettini in porta, D'Addario e Cevoli nella linea completata dal capitano Censoni – centrocampista per vocazione, difensore per necessità – e da Conti. In mezzo ci sono Michael Battistini in regia e le mezzali Zonzini e Mularoni, gli esterni invece sono il rebus principale. A giocarsi le due maglie sono un veterano – Zafferani – e due novità, i millennials Pancotti e Tomassini. Classe 2000 alla ribalta anche in attacco, affidato al promettente centravanti del Crotone Nanni. Queste le probabili scelte del CT, per la conferma tocca aspettare le 20:30 di domani. Quando debutterà ufficialmente anche il nuovo manto erboso dello Stadium, rifatto proprio in vista dell'Europeo U21 del 2019.



RM