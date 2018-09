Due gol dei cechi ad una ottima giovane Under 21

Un tempo, il primo, perfetto. Un altro, il secondo, quasi. E in quel quasi ci stanno due minuti brutti che portano i due gol cechi e fissano il finale di una serata da archiviare con soddisfazione. L'Under 21 apre ai millenials, ne giocano ben tre, e tutta questa gioventù porta entusiasmo e anche prospettiva. Ordinata e generosa, la squadra che Costantini mette in campo non perde mai le distanze e se in fase difensiva il must è cercare di limitare i cross in grado di armare i centimetri nemici, davanti la speranza è Nicola Nanni, trasferito a Crotone per la prima esperienza da calciatore vero ed encomiabile nel fare reparto praticamente spesso da solo. Benedettini protegge i pali con personalità, l'occasionissima ospite è un tira al volo di Ladra che va ad un capello dal palo. Il tempo si chiude con Pulkrab che si trova in area e quando si libera sulla conclusione sbatte su Benedettini e anche San Marino si fa vedere in avanti con il coraggioso tentativo di Mularoni.



Ripresa, ci sono i due minuti che dividono una buona partita da un'impresa. La Repubblica Ceca va avanti con una bella azione che porta Ladra al gol del vantaggio. Un vantaggio immediatamente raddoppiato da Kral che salta altissimo a rimbalzo dopo la prima traversa. Adesso c'è il rischio imbarcata, che invece l'Under 21 scongiura. Con grande orgoglio la squadra si alza e rialza e prova anche a pungere con Pancotti. Bella parata di Benedettini che converte in angolo l'insidia di Ladra. Ci prova Ceccaroli da fuori, ci riesce Cevoli. Risate per un assistente colpito e affondato. Punizione brivido e Benedettini, bene su Licka.



Applausi, meritati, mentre il gruppo pensa già alla prossima. Si gioca in Moldavia, lunedì.



r.c.