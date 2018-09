La Nazionale Sammarinese è a Minsk. Domani il debutto in Nations League con la Bielorussia



Nazionale a Minsk per la prima gara della nuova competizione Uefa.



È la prima volta per il commissario tecnico Franco Varrella ma anche per il portiere Zavoli, il centrocampista Giardi e l’attaccante Angelini.



Nel servizio il presidente della Fsgc Alessandro Giaquinto



Dal nostro inviato Palmiro Faetanini