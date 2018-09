Bielorussia- San Marino 5 a 0

La prima della Nazionale Sammarinese in Nations League è anche la prima in assoluto con la Bielorussia. San Marino si presenta con un inedita divisa granata e Varrella conferma le indicazioni della vigilia. Squadra in campo con il 3 - 5 - 2 e con il debutto dal primo minuto di Mattia Giardi.

Kriushenko opta per il modulo a tre punte, attaccante centrale.il monumentale Laptev. Arbitra lo svizzero Scharer, di fronte ad oltre diecimila spettatori.



Pronti, via e Cesarini deve salvare in angolo, sulla percussione di Nekhaychik.

L’avvio è tutto dei padroni di casa, che al terzo minuto trovano il vantaggio con l’inserimento di Stasevich, Benedettini tocca ma non basta. La Bielorussia impone un ritmo forsennato, la squadra Varrella soffre. Al dodicesimo, padroni di casa ad un soffio dal raddoppio. Sulla percussione centrale di Dragun è il palo a salvare la retroguardia Sammarinese.



Al ventesimo arriva un altro pericolo per la porta di Benedettini che prima non trova il pallone ma poi è bravo ad opporsi alla potente conclusione dal limite.

Partita sostanzialmente corretta ma il direttore di gara estrae tre cartellini gialli per Vitaioli, Simoncini e Battistini ma anche per Politevich per una brutta entrata su Filippo Berardi. La Bielorussia fa la partita e al ventiseiesimo arriva il 2 a 0.

Sulla pennellata di’ Nekhaychik, splendida torsione di Dragun che mette la palla nell’angolo lontano e per Benedettini non c’è nulla da fare. Sul finire di tempo, prova a farsi vedere anche San Marino, prima con Berardi e poi con Alex Gasperoni che non trova la porta avversaria. Nel finale, bella incursione di Palazzi che non porta agli effetti sperati.



Secondo tempo e Varrella conferma gli stessi dei primi quarantacinque minuti.

Il copione è sempre lo stesso, Bielorussia in pressione costante e il destro di Bressan mette i brividi a Benedettini. Poco prima dell’ora di gioco, ancora Bielorussia e ancora Stasevich, destro fuori misura. Doppio cambio per Varrella, fuori Vitaioli e Gasperoni, dentro Tomassini e Hirsch. Prestanza atletica e intensità fanno la differenza e poco dopo, contatto in area tra Biordi e Shitov. L’arbitro non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore.

Alla battuta si presenta Saroka, destro potente e preciso per il 3 a 0.

Dentro anche Danilo Rinaldi per un acciaccato Cesarini e poi ci vuole ancora un super Benedettini per dire di no all’ incornata di capitan Martynovich. A cinque dal termine, Hirsch con il destro, blocca Chernik.

Il poker bielorusso è servito al minuto 86. Traversone di Volodko per la deviazione vincente e la doppietta di Dragun. Non è finita, nel primo dei 4 minuti di recupero arriva il quinto gol. Il solito Dragun centro il palo, Kovalev è ben appostato per il tap-in vincente.



A Minsk, Bielorussia - San Marino 5 a 0.