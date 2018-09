Nazionale: la prima in Nations League

Alle 18, in diretta su RTV, il debutto della Nazionale Sammarinese in Bielorussia



Ieri sera allenamento per la Nazionale sammarinese che debutta in Nations League. Prima anche per Franco Varrella: "noi non abbiamo il dovere di vincere - ha detto al microfono di Palmiro Faetanini - abbiamo l’obbligo di provare a vincere". Poi pensando al suo debutto internazionale sulla panchina sammarinese: "Lo ammetto, sono emozionato".



Sentiamo il Ct Franco Varrella al microfono di Palmiro Faetanini