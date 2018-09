Under 21 a Chisinau, notte in viaggio e pomeriggio in campo

Un ritardo del volo ha costretto l'Under 21 a viaggiare tutta la notte. Quando la squadra è arrivata in hotel erano passate le quattro a San Marino. Un imprevisto che ha costretto il CT Costantini e lo staff a modificare il programma di oggi.



Mattinata lasciata al riposo e convocazione per i ragazzi direttamente al pranzo. E così la mattinata diventa occasione per i curiosi, che nonostante una pioggerellina fastidiosa fanno un giro in centro, magari alla festa del vino: qui c'è un rosso di tradizione e di buona qualità e il festival è una specie di sigla di chiusura della vendemmia e un rito di benvenuto a quello che tra un mese sarà qualcosa che sta tra il novello e beaujolais.

Sono 19 i convocati dal Commissario Tecnico che rispetto alla partita di mercoledì contro la Repubblica Ceca perde il riferimento offensivo di Nanni e recupera Tamagnini al rientro dopo la squalifica e Moretti. Per il resto necessità sopratutto di smaltire le tossine accumulate in un viaggio tutt'altro che agevole per presentarsi poi domani al meglio e rendere alla Moldavia tutto molto difficile.



Nel video l'intervista a Michele Cevoli - Difensore Under 21



da Chisinau

Roberto Chiesa