Under 21, oggi la Moldavia. Costantini: "Fondamentale la gestione delle energie"

C'è un po' di pioggia a infastidire la rifinitura, ma anche a renderla prova generale per la partita di oggi che è annunciata bagnata. A seguire l'allenamento allo stadio di Orhei anche il Direttore Tecnico Massimo Bonini che con il Vice Presidente Alessandro Giaquinto ha raggiunto la squadra direttamente dalla Bielorussia. Dunque in campo, il campo. Bello, con un fondo invidiabile nel contesto desolato e scorticato di questo agglomerato, Ohrei, che dista appena 50 chilometri da una Chisinau che di qui sembra New York. 19 i convocati a disposizione di Fabrizio Costantini che non ha in testa stravolgimenti o chissà quali cambi rispetto alla partita di mercoledì scorso contro la Repubblica Ceca. Dopo il lungo infortunio alla schiena e il ritorno proprio mercoledì è probabile una maglia da titolare per Zafferani, mentre in avanti l'assenza di Nanni non spaventa il CT o per lo meno non giustifica rivoluzioni. Modulo e uomini praticamente scelti, quindi. Con l'obiettivo di rimanere concentrati 90 minuti per evitare a cavallo dell'intervallo quel calo di tensione spesso fatale.



da Chisinau

Roberto Chiesa