Il Lussemburgo vince 3-0 a San Marino

Il debutto casalingo della nazionale del ct Franco Varrella si conclude con un ko per 3-0 contro il Lussemburgo, squadra che dopo due giornate guida a punteggio pieno il girone di UEFA Nations League davanti alla Bielorussia fermata sullo 0-0 dalla Moldavia. Buono l'avvio dei Titani che vanno alla conclusione con Mattia Giardi ed Enrico Golinucci. La rete del vantaggio del Lussemburgo arriva al 9' con Chanot che da fuori area trova lo spazio giusto per superare Elia Benedettini. Il raddoppio in chiusura di tempo con Joachim. Il giocatore del Royal Excelsior Virton (Belgio) manda tutti negli spogliatoi sul 2-0.

Nella ripresa il 3-0 lo firma Sinani. Seconda rete in due gare per l'attaccante del Dudelange, squadra che giocherà l'Europa League nel girone del Milan, al termine di un contropiede degli ospiti. Finisce 3-0 per il Lussemburgo. Si torna in campo il 12 ottobre in casa del Moldavia, poi tre giorni più tardi in Lussemburgo.



Elia Gorini