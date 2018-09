Varrella: abbiamo solo il dovere di esprimere il meglio di noi stessi.

Il commissario tecnico della Nazionale Sammarinese, Franco Varrella parla anche della crescita del Lussemburgo: "Per due stagioni hanno fatto laboratorio ed ora si vedono i risultati. Sarebbe bello che da maggio, quando finiscono i campionati, fino a luglio, allenare i giocatori per la Nazionale. In Bielorussia abbiamo sbagliato l'approccio dal punto di vista tecnico".