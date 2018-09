Uefa Nations League: Varrella:" quando hai giocatori a spizzichi e bocconi, diventa difficile fare la comunione"

Con una frase il C.T. della Nazionale sammarinese lancia l'allarme. Varrella elogia l'impegno dei suoi, ma nelle sue parole del dopo partita lancia chiari segnali. Il C.T non nasconde la delusione soprattutto per la partita giocata in Bielorussia.



Nel video l'intervista integrale a Franco Varrella