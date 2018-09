Tre Penne: obiettivo Supercoppa

Presentata la finale di Supercoppa Sammarinese in programma domani tra Tre Penne e La Fiorita. La partita in programma domani sarà trasmessa in differita su RTV Sport domenica alle 17:10.



La Fiorita - Tre Penne non è una finale inedita. Per la terza volta consecutiva si sfideranno nella finale di Supercoppa Sammarinese. I precedenti sono favorevoli alla squadra di Città che ha vinto le ultime due edizioni.



Alla Casa del Calcio, per la conferenza stampa di presentazione della finale, non c'era la squadra di Montegiardino, che ha organizzato una conferenza stampa autonoma. Si gioca come da tradizione alla Stadio Federico Crescentini di Fiorentino, in palio il primo trofeo della stagione, che per La Fiorita potrebbe voler dire tripletta, mentre per il Tre Penne tornare a centrare subito un trofeo.





La Fiorita è stata la prima società a vincere la Supercoppa Sammarinese in finale unica. Nell'albo d'oro quattro successi a testa per Tre Fiori, La Fiorita, Libertas e Tre Penne. Vincere quest'anno vorrebbe dire staccare le altre squadre.



Elia Gorini



Nel servizio l'allenatore del Tre Penne Luigi Bizzotto