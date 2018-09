Colpo esterno dell'FC Ulaanbaatar di Marco Ragini

Nella Premier League della Mongolia la squadra del tecnico sammarinese vince sul campo della seconda in classifica. Prossimo impegno contro la capolista Erchim.

Torna con una vittoria in trasferta il campionato dell'FC Ulaanbaatar. La squadra guidata dal tecnico sammarinese Marco Ragini s'impone 1-0 sul campo della seconda in classifica l'Anduud City. Un successo fondamentale per l'FC Ulaanbaatar nella rincorsa alla capolista Erchim che guida il campionato con tre punti sull'Anduud City e sei sulla squadra di Marco Ragini. Al termine della stagione mancano quattro partite, tre per l'Anduud City che ha giocato una gara in più. Domenica prossima l'FC Ulaanbaatar sarà impegnato sul campo della capolista nella gara più importante della stagione.



Elia Gorini