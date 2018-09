Supercoppa sammarinese, Rinaldi: "Abbiamo meritato la vittoria", Gasperoni: "Pronti per il campionato"

Nel dopo partita hanno parlato i due capitani. Soddisfatto e con il trofeo in mano Danilo Rinaldi. Non fa drammi per la sconfitta il centrocampista del Tre Penne Alex Gasperoni