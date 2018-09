Acquaviva Stadium: il 20 ottobre si gioca Tre Fiori-Folgore

Procedono i lavori allo stadio di Acquaviva. Il nuovo campo potrebbe essere già terminato per fine settembre. Salvo imprevisti, la sfida tra Tre Fiori e Folgore del prossimo 20 ottobre sarà la prima partita di Campionato Sammarinese che si giocherà nel nuovo impianto. Dopo la sosta della Nazionale di San Marino, impegnata nella UEFA Nations League nelle due trasferte in Moldavia e Lussemburgo tra il 12 e 15 ottobre, il campionato riprenderà con la quarta giornata. Nel calendario ufficiale la sfida tra i club di Fiorentino e Falciano è in programma proprio ad Acquaviva. Probabile che qualche giorno prima si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto che in questa stagione sarà utilizzato anche per l'attività dei campionati giovanili e femminili.



Elia Gorini