Il Faetano pronto per un campionato al vertice. Suo il trofeo memorial Guido Della Valle



Il campionato sammarinese è alle porte e per il Faetano Calcio l’avvio è più caldo che mai. Sabato 22 settembre infatti i ragazzi di mister Alessandro Fabbri affronteranno La Fiorita, squadra fresca vincitrice della Supercoppa sammarinese.



In queste settimane i ragazzi si sono allenati molto forte per essere tra le squadre al vertice.



Faetano che si è aggiudicato il 2° trofeo memorial Guido Della Valle, intitolato all’indimenticato dirigente gialloblù scomparso prematuramente il 31 gennaio 2016, a cui hanno preso parte l’8 settembre anche il Mulazzano e il Tre Penne. Il Faetano ha messo in luce una buona condizione fisica e tecnica e, con due nette vittorie, si è aggiudicato il trofeo onorando al meglio la memoria di Guido. La sfida con il Mulazzano è stata vinta per 3 a 0, con una doppietta di Fedeli e un gol di Friguglietti. Porta le stesse firme anche la vittoria per 2 a 0 con il Tre Penne.



Soddisfatto e ottimista mister Fabbri: “I ragazzi hanno fatto un’ottima preparazione, impegnandosi tanto. Quest’anno abbiamo un gruppo molto affiatato, e questo è un aspetto fondamentale per me”. Sull’esordio contro la Fiorita: “Sappiamo che resta una delle squadre da battere anche in questa stagione, come dimostra la vittoria della Supercoppa. Per quanto ci riguarda vogliamo partire subito bene, ma al di là del risultato voglio che i ragazzi facciano una bella partita”.