Firmato il rinnovo dell'accordo tra San Marino RTV e FSGC

Intesa di un anno per l'attività interna mentre l'accordo per le partita della Nazionale avrà la durata di 4 anni

A poche ore dall'inizio del campionato sammarinese, è stato ufficialmente rinnovato l'accordo tra la San Marino RTV e la Federazione Sammarinese Gioco Calcio.



Il presidente della FSGC, Marco Tura e il direttore generale dell' Emittente di Stato, Carlo Romeo hanno sottoscritto l'intesa per una doppia collaborazione.

Da una parte l'accordo per l'attività interna, con la conferma di trasmissioni storiche, come Radio Stadio e Tele Stadio, oltre alla differita, ogni settimana su RTV SPORT di una partita del campionato sammarinese.

Tutti gli impegni delle squadre di club nelle competizioni europee e poi ancora, Passione Calcio, l'appuntamento del mercoledì, dedicato al calcio giovanile e femminile e il Futsal, con campionato, coppa e supercoppa.

Quattro anni invece la collaborazione che riguarda le partite della Nazionale Sammarinese.

Si va dalla Nations League, appena cominciata, alle qualificazioni al prossimo campionato Europeo, il cui sorteggio è previsto per il 2 dicembre a Dublino.

L'accordo che San Marino RTV e Federcalcio hanno concluso con la Uefa, prevede anche le partite del girone di qualificazione ai mondiali del 2022.