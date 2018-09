Parte la caccia a La Fiorita con l'anticipo

Diverse le novità nel format di Campionato Sammarinese. Tele Stadio in diretta lunedì dalle 20 alle 21.

Alle 21:15 di domani sera scatterà ufficialmente la caccia alla Fiorita campione di San Marino. L'edizione numero 34 del Campionato Sammarinese si apre con l'anticipo tra Tre Fiori e Juvenes/Dogana, gara che sarà trasmessa in differita su RTVSport, canale 93 del digitale terrestre, sabato sera alle 21:30. Un appuntamento che si rinnoverà per l'intera stagione.



Il Campionato inizia nel segno de La Fiorita due volte detentore del titolo e reduce dalle tre finali vinte nel 2018 nelle tre competizioni targate Federcalcio. Il programma prosegue il sabato con diretta radio su Classic 103,2 con Faetano – La Fiorita allo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino, Cailungo – Fiorentino a Domagnano e Virtus – Tre Penne a Montecchio. Domenica i tre posticipi: Murata – Folgore a Montecchio, Domagnano – Libertas a Domagnano e San Giovanni – Pennarossa a Fiorentino su Radio San Marino. Fischio d'inizio alle 15. Riposa il Cosmos.



Nuovo format per la stagione. Con gare di sola andata che si giocheranno nei rispettivi gruppi, per poi definire, le otto qualificate, 4 per ogni gruppo, che nella seconda fase formeranno un nuovo girone. Di queste le migliori sei, dopo gare di andata e ritorno, accederanno ai play off insieme alle migliori due del gruppo formato dalle restanti squadre non inserite nel girone delle migliori. Un format nuovo da scoprire, che rende tutte le gare decisivi per la posizione che da diritto a vantaggi nei play off. Parte dunque la corsa allo scudetto e alla qualificazione alla UEFA Champions League, parte la nuova stagione di Tele Stadio per la prima volta in diretta il lunedì sera dalla 20 alle 21 per parlare di Campionato Sammarinese, con la possibilità di intervenire da casa via messaggi.



Elia Gorini