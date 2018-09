Supercoppa Sammarinese di Futsal: Murata e Tre penne si giocano il primo trofeo della stagione

Una sfida che si ripete. Questo significa continuità da parte di due società che hanno creduto ed investito in questo sport sempre meno di nicchia e sempre più popolare. Tre Penne Murata, Murata – Tre Penne : nell'ultima stagione si sono spartite le due competizioni più importanti. Il Murata si è laureato campione sammarinese proprio sul Tre Penne, e il club di San Marino Città ha alzato la San Marino Futsal Cup battendo i cugini bianconeri. Lo scorso anno in questa competizione i due quintetti si sono ritrovati di fronte in semifinale con il Murata che passò il turno poi perse la finalissima con il Tre Fiori. L'unica certezza di una sfida che appare molto equilibrata, è che l'albo d'oro si arricchirà con il nome di un nuovo club. L'unica Supercoppa sammarinese di Futsal fino a qui disputata è andata al Tre Fiori.Il Murata ha cambiato pelle: nuovo tecnico e via due giocatori che hanno fatto la differenza come il portiere Protti e il Pivot Danilo Busignani. Sarà interessante vedere se il vuoto verrà colmato subito o se ci vorrà del tempo. La novità dell'edizione 2018 è la cancellazione della semifinale: si gioca infatti lunedi lunedì 24 settembre al campo di Fiorentino, con fischio d’inizio programmato per le ore 21:00, la finale secca

Nel video le interviste a: Manuel Bianchi (Murata Futsal), Gemino Gozi (Capitano Tre Penne Futsal)



l.g.