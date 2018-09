Subito La Fiorita, vincono anche Tre Penne e Fiorentino

La Fiorita di misura supera il Faetano e centra il primo successo in campionato. A Fiorentino decide la rete di Fabrizio Castellazzi a metà del primo tempo. Nella ripresa La Fiorita resta anche in dieci per l'espulsione di Loiodice prima del calcio di rigore che Manuel Ermeti respinge a Danilo Rinaldi.



Vince anche il Fiorentino. Il gol di Enea Jaupi nella ripresa vale i primi tre punti della stagione contro il Cailungo.



Tre Penne a valanga con la Virtus. Nel primo tempo la partita si sblocca con su calcio di rigore firmato da Michele Simoncelli. Nella ripresa la squadra di Bizzotto travolge quella di Acquaviva. Raddoppio dell'ex Folgore Michael Angelini al decimo. Il Tre Penne chiude virtualmente la sfida al 60' con Nicola Gai: destro da fuori con palla vicino al palo. Torna a segnare in maglia biancoazzurra anche Enrico Cibelli che servito sul secondo palo ha tutto il tempo di depositare in rete il pallone. Il quinto gol arriva con con il quinto giocatore diverso. E' Luca Patregnani al 70' a firmare il pokerissimo con un bel colpo di testa. Sette minuti più tardi doppietta per Michael Angelini. Gol da bomber vero, spalle alla porta, l'attaccante del Tre Penne difende la sfera e si gira, palla contro il palo e 6 a 0. Doppietta anche per Nicola Gai, scambio con il compagno e palla in area, che il centrocampista deposita in rete. Il definitivo 8-0 è di Kevin Marigliano, che raccoglie il tiro cross di Calzolari.



Elia Gorini